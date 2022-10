Francia: a Le Bourget 28ima edizione del salone Euronaval (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia, Emanuela D'Alessandro – che ha accolto ieri in ambasciata il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli per un incontro con le delegazioni militari e imprenditoriali che prendono parte in questi giorni al Salone – ha visitato il padiglione delle aziende italiane insieme al capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Enrico Credendino; al presidente dell'Aiad, Guido Crosetto; al vicedirettore nazionale degli Armamenti, ammiraglio Pier Federico Bisconti; al comandante del Comando aeronavale centrale della Guardia di Finanza, generale Ignazio Gibilaro. (segue) (Frp)