Francia: a Le Bourget 28ima edizione del salone Euronaval (3)

- "Una così numerosa e qualificata rappresentanza di istituzioni, delegazioni militari, imprese del settore dell'industria della difesa è un forte segnale della volontà del Paese di fare squadra" ha dichiarato l'ambasciatrice D'Alessandro. "Le imprese presenti a questo importante appuntamento internazionale, che intendiamo accompagnare con ogni possibile forma di assistenza per aiutarle a cogliere tutte le opportunità che si possono profilare sul fronte della collaborazione internazionale, rappresentano uno spaccato dell'eccellenza dell'industria italiana, di un'industria dinamica, innovativa e proiettata sui mercati esteri", ha proseguito. Euronaval rappresenta un appuntamento importante anche per le relazioni tra Italia e Francia, offrendo un'occasione in più per rafforzare ulteriormente la già intensa cooperazione tra le rispettive industrie di difesa, chiamate oggi a contribuire attraverso il loro know how alle sfide della sicurezza e della stabilità dell'Europa: un obiettivo, quello del rafforzamento della cooperazione nel settore dell'industria della difesa, sancito al più alto livello attraverso la firma, avvenuta a novembre dello scorso anno, del Trattato del Quirinale. (Frp)