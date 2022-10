Governo: Rampelli (Fd’I), Meloni lavora alacremente, esecutivo quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giornate complicate. Fermo restando che Giorgia Meloni sta facendo il lavoro alacremente con puntualità e se Mattarella le conferirà il mandato il governo ci sarà quanto prima". A dirlo il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, intervenendo nel corso della trasmissione “Zapping”. Sull'elenco dei possibili ministri in quota Forza Italia Rampelli ha poi precisato: "Questi sono i nomi che ha fatto Berlusconi ma bisogna vedere quali saranno quelli che farà la presidente del Consiglio incaricata. Tutti i partiti della coalizione avranno il loro spazio e la loro rappresentanza. Quello del ministro è un istituto delicato perché lavora su delega e per conto del presidente del Consiglio dei ministri". Infine su Carlo Nordio, indicato al ministero della Giustizia da Fratelli d'Italia. Rampelli ha poi osservato: "Nessuno può vedere male Nordio alla Giustizia, ha uno spessore talmente alto. E non ha mai preso parte agli scontri tra le correnti della magistratura, ha un profilo terzo. Come dovrebbe ogni magistrato. Anche la senatrice Alberti Casellati lo ha e peraltro ha un ottimo rapporto con Giorgia Meloni", ha concluso. (Rin)