Ucraina: Boldirini (Pd), preoccupante che Berlusconi rivendichi amicizia con Putin

- “Trovo molto preoccupante che Berlusconi rivendichi la sua amicizia con Putin: a che titolo lo fa? Penso poi a Lorenzo Fontana, neo presidente della Camera, che andò in Crimea nel 2014 per sostenere il referendum”. Così Laura Boldrini, esponente del Partito democratico ed ex presidente della Camera, a “Otto e mezzo” su La7. “Mi chiedo - aggiunge - dove ci stanno portando? Perché rischiamo di spostare l'asse dell'Italia”. (Rin)