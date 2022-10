Energia: Casa Bianca su ricorso a riserve strategiche, domani ci sarà annuncio sulla situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca si pronuncerà domani sulla situazione attuale dei prezzi del gas e della benzina. Lo ha detto la portavoce del presidente Usa, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa, rispondendo ad una domanda su un possibile nuovo ricorso alle riserve strategiche di petrolio da parte degli Stati Uniti. “Al momento non posso fornire dettagli: domani ci sarò un annuncio, e lasceremo che il presidente parli per sé”, ha detto, dopo che alcune recenti indiscrezioni di stampa hanno riferito che la Casa Bianca si starebbe preparando ad allocare altri 10-15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. (Was)