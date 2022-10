Usa: sondaggio, Kathy Hochul in testa per riconferma a governatrice dello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è attualmente in testa di circa quattro punti percentuali rispetto a Lee Zeldin, candidato repubblicano all’incarico di governatore. Stando a un sondaggio pubblicato dall’Università di Quinnipiac, il 50 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler riconfermare Hochul alle elezioni in programma a novembre, mentre i consensi di Zeldin si aggirano intorno al 46 per cento. Il 91 per cento degli intervistati democratici ha dichiarato di sostenere Hochul, mentre il 92 per cento dei repubblicani ha affermato di voler votare per Zeldin. (Was)