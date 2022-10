Brasile: Comitato difensori diritti umani lancia guida per protezione da violenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'obiettivo di contribuire alla riduzione della violenza politica, in aumento nel corso del periodo elettorale in Brasile, il Comitato brasiliano dei difensori dei diritti umani, ha lanciato la Guida pratica per la protezione degli operatori. Rivolto ai difensori di diritti umani, il documento preparato dalla coalizione che riunisce 45 organizzazioni e movimenti della società civile, fornisce indicazioni su come identificare, cosa fare e come proteggersi da questo tipo di violenza. La Guida è una risposta all'aumento dei casi registrati di violenza politica e mira ad aiutare i difensori dei diritti umani a prevenire e proteggersi da minacce e aggressioni. Nel 2022, il numero di casi è già superiore del 400 per cento rispetto al 2018, secondo lo studio "Violenza politica ed elettorale" in Brasile, prodotto dalle Organizzazioni non governative (Ong) Terra de Direitos e Justiça Global. (Brb)