Ambiente: assessora Roma, amministrazione fortemente impegnata per abbattimento inquinamento (2)

- "Stiamo, inoltre, partecipando ai progetti di forestazione finanziabili con i fondi Pnrr 2022-2024 attraverso la Città metropolitana e nella prima annualità è prevista la messa a dimora di circa 136mila alberi nelle 13 aree individuate, a partire dal quadrante di Roma Est, dove i valori dell'inquinamento dell'aria sono più elevati. Infine, con la consulenza scientifica del Crea e dell'Ordine degli Agronomi di Roma, abbiamo realizzato a un primo progetto pilota di un modulo di forestazione con alberature miste ad arbusti concepito per avere alte prestazioni di abbattimento della CO2 e assorbimento delle polveri sottili. Un sistema di monitoraggio del modulo di bosco urbano permette di quantificarne in tempo reale le capacità di assorbimento degli inquinanti", conclude Alfonsi. (Com)