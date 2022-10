Nato: rappresentante Usa Smith, vogliamo esercitare pressione senza precedenti su Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato vuole esercitare “una pressione senza precedenti” sulla Russia. È quanto affermato dalla rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'Alleanza atlantica, Julianne Smith. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”, Smith ha evidenziato come l'obiettivo sia far sì che l'Ucraina possa determinare le condizioni a cui sarebbe disposta a tornare a negoziare con la Russia. La diplomatica ha poi elogiato il contributo della Germania agli aiuti militari per l'ex repubblica sovietica, definendola “un importante alleato della Nato”. Inoltre, Smith ha definito pericolose e preoccupanti le minacce del presidente russo, Vladimir Putin, di impiegare le armi nucleari nella guerra in Ucraina. Tuttavia, ha aggiunto la rappresentante permanente degli Usa presso l'Alleanza atlantica, “non osserviamo segnali” sull'effettivo utilizzo di tali armamenti da parte della Russia. Smith ha, quindi, affermato: “Continuiamo a osservare molto da vicino la situazione e ci prepariamo a ogni possibilità”. La diplomatica ha poi illustrato l'opposizione della Nato a istituire una zona di non volo in Ucraina, richiesta da Kiev. Al riguardo, Smith ha ricordato che l'Alleanza atlantica ha già deciso che non intende essere coinvolta direttamente nel conflitto, divenendo una parte belligerante. La rappresentante permanente degli Usa presso la Nato ha, infine, dichiarato che è la Russia ad aver avviato la guerra in Ucraina ed è lo stesso Paese a potervi porvi fine in qualsiasi momento. (Geb)