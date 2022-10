Regno Unito: "The Guardian", possibile abbandono della politica di garanzia sulle pensioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica Liz Truss potrebbe abbandonare la politica del “triplo blocco” applicato alle pensioni erogate dallo Stato per garantirne un allineamento all’aumento del costo della vita. Lo riferisce il quotidiano britannico “the Guardian”, precisando che il portavoce della prima ministra non ha voluto confermare l’impegno a mantenere le garanzie nel prossimo biennio. La politica di garanzia era stata, ricorda il giornale, un punto chiave nel “manifesto programmatico” di Truss nel 2019. La stessa premier aveva assicurato due settimane fa che l’impegno sarebbe stato rispettato. Nella giornata di oggi Truss ha dichiarato che saranno necessarie delle "decisioni difficili" su quali tagli operare alla spesa pubblica in futuro. Il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha chiesto a tutti i ministri di presentare dei piani per i tagli nei settori di competenza di ciascun dicastero. "Siamo consapevoli di quanti pensionati vulnerabili ci siano e, in effetti, la nostra priorità sarà quella di continuare a proteggere i più deboli”, ha affermato il portavoce di Truss senza scendere nei dettagli. La cosiddetta misura “del triplo blocco” (triple lock) attualmente in vigore garantisce, tra le altre cose, che la pensione aumenti ogni anno in base all’inflazione. Secondo la regola attuale il prossimo aumento scatterebbe ad aprile e sarebbe pari al 10 per cento di quanto finora percepito. Il “triplo blocco” era stato sospeso nel biennio 2022-23 dopo un improvviso aumento di salari e redditi al termine del periodo critico della pandemia di Covid-19. Il governo aveva però precisato che la misura del “triplo blocco” sarebbe stata nuovamente applicata nel periodo 2023-24.(Rel)