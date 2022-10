Italia-America Latina: Iila, conferenza del ministro Esteri Perù su integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, presso la sede dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), la conferenza "I meccanismi di integrazione per affrontare le sfide globali: la Comunità Andina e l'Alleanza del Pacifico" tenuta dal ministero degli Esteri del Perù, César Landa. Hanno introdotto l'incontro l'Ambasciatore del Paraguay in Italia e Presidente pro tempore dell'Iila, Roberto Carlos Melgarejo e la segretario generale dell'Iila, Antonella Cavallari. Il ministro Landa, rinomato giurista e accademico, ha presentato i processi di integrazione che hanno portato alla formazione della Comunità Andina nel 1969 e -successivamente- alla fondazione della Alianza del Pacifico nel 2012. Obiettivo dei meccanismi di integrazione è quello di creare una zona di libero commercio a favore dei popoli, dando priorità alla coesione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze. (segue) (Com)