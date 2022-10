Italia-America Latina: Iila, conferenza del ministro Esteri Perù su integrazione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza del Pacifico in particolare è nata come iniziativa economica e di sviluppo tra Cile, Colombia, Messico e Perù, ma oggi è soprattutto uno spazio di integrazione aperto e inclusivo che intende promuovere un progressivo avanzamento della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. Il ministro Landa ha posto particolare enfasi sull'importanza del multilateralismo per far fronte alle attuali sfide globali e per assicurare la stabilità e lo sviluppo della regione. Prioritaria anche l'agenda biregionale con l'Unione Europea su tre aree di comune interesse: digitalizzazione e innovazione tecnologica; salvaguardia dell'ambiente ed economica circolare; turismo e miglioramento della competitività delle Piccole e medie imprese (Pmi). (segue) (Com)