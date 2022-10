Italia-America Latina: Iila, conferenza del ministro Esteri Perù su integrazione regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, è stata menzionata come esperienza di successo l'assistenza tecnica fornita ai paesi dell'Alleanza dal programma EUROsociAL+ nell'area delle politiche sociali e del lavoro, di cui Iila è responsabile. A margine della conferenza, la segretario generale Cavallari e il ministro degli Esteri César Landa si sono riuniti riscontrando piena coincidenza tra le iniziative realizzate da Iila in Perù, anche grazie all'ottima collaborazione con l'Ambasciata del Perù in Italia - con particolare riferimento a quelle riguardanti l'agricoltura di precisione, il sostegno alle PMI, il contrasto al narcotraffico e la promozione dello stato di diritto - e le priorità del governo peruviano molto attento a favorire una transizione ecologica giusta e sostenibile. (Com)