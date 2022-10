Libano: presidente Aoun chiede a TotalEnergies di avviare esplorazione del blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di esplorazione di gas nel blocco 9 della Zona economica esclusiva del Libano nel Mar Mediterraneo "dovrebbero iniziare presto” così da “recuperare il tempo perso” durante i negoziati indiretti volti a trovare un accordo tra Libano e Israele per la demarcazione del confine marittimo. Lo ha dichiarato, oggi, il presidente libanese Michel Aoun a una delegazione del gruppo energetico francese TotalEnergies. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, i delegati di TotalEnergies hanno informato il capo dello Stato libanese sui preparativi a livello procedurale e amministrativo che la compagnia sta portando avanti prima dell'inizio dell’esplorazione del blocco 9. La delegazione ha riferito che una piattaforma di perforazione sarà inviata in Libano nel 2023 per iniziare le attività di esplorazione. i delegati francesi hanno aggiunto che l'amministrazione petrolifera libanese riceverà regolarmente tutti i nuovi dati resi disponibili dalle operazioni di esplorazione. (Lib)