Francia-Italia: Eliseo non esclude incontro Macron-Meloni a Roma

- Il presidente francese Emmanuel Macron non ha in agenda un incontro con Giorgia Meloni, probabilmente prossima presidente del Consiglio, in occasione della visita a Roma prevista per il 23 e 24 ottobre, ma un colloquio "non è da escludere" a priori. È quanto sostengono fonti dell'Eliseo. La presidenza di Parigi ricorda che il viaggio di Macron interviene in un "contesto politico particolare". "Ad oggi, la questione di un colloquio con Meloni non si pone, visto che non c'è stata nomina", spiega l'Eliseo. "Vedremo se ci sarà una nomina" e "se una richiesta di colloquio verrà formulata", aggiunge Parigi. (Frp)