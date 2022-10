Energia: Amendola, pacchetto proposte Commissione Ue segna passo avanti su temi chiesti dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il pacchetto di proposte sull'energia presentato dalla Commissione europea è un importante passo avanti verso i temi chiesti dal presidente Draghi e dal ministro Cingolani. Lo ha detto Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, in un punto stampa al termine del consiglio Affari europei a Lussemburgo. "I temi che Draghi e Cingolani proponevano da mesi, non solo sono diventati maggioranza tra i Paesi Ue, ma adesso vengono previste anche delle norme, come il tetto dinamico al prezzo del gas. Una proposta su cui ancora c'è da negoziare, certo, ma finalmente discutiamo di scelte, norme, regolamenti veri e propri", ha detto. "L'ambizione deve essere alta, il negoziato deve rendere queste proposte più fattibili. Dobbiamo implementarle il prima possibile, perché l'emergenza è adesso e le risposte devono essere forti e solidali a livello europeo", ha aggiunto. "Consegniamo al prossimo governo la strada indicata dal presidente Draghi, per poter implementare queste proposte fin da subito", ha concluso. (Beb)