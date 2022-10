Roma: De Priamo-Tozzi (Fd'I), panchine Colle Oppio, assessorato Ambiente non continui a coprirsi di ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, senatore, Andrea De Priamo e il consigliere al Municipio I di Fratelli d'Italia Stefano Tozzi, presidenti della Commissione Trasparenza delle rispettive assemblee, in una nota congiunta dichiarano: "Nonostante la Commissione Trasparenza tenutasi venti giorni fa in Municipio I, dove è emersa una grave responsabilità del gabinetto del sindaco sulla rimozione delle panchine nel parco di Colle Oppio, ancora non è stato fatto nulla per riposizionare le stesse all'interno del parco". "Il Gabinetto del sindaco e l'assessorato all'Ambiente continuano a essere sordi ai tanti appelli e alle tante lamentele dei cittadini e ricoprono di ridicolo l'Amministrazione Capitolina perché a tutt'oggi non hanno provveduto a ripristinare le panchine dove dovrebbero stare. Esortiamo, quindi, l'assessore a desistere da un atteggiamento sordo e distante dalle richieste dei cittadini e a provvedere subito al ripristino delle panchine", concludono. (Com)