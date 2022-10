Brasile: da gennaio a settembre la quarta più bassa inflazione tra i membri del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una crescita del 4,09 per cento nei primi nove mesi del 2022, l'inflazione in Brasile è risultata la quarta più bassa tra quelle denunciate dai Paesi del G20. Da gennaio a settembre, riassume l'agenzia di valutazione del rischio brasiliana Austin Rating, la corsa dei prezzi è stata meno sostenuta solo in Giappone (2,8 per cento), Arabia Saudita (2,7) e Cina (1,9 per cento). Peggio del Brasile, ci sono la Germania, al 9 per cento, la media dei Paesi dell'Unione europea (8,5 per cento), Regno Unito (7,6 per cento), Stati Uniti (5,8 per cento) e Francia (4,5 per cento). L'inflazione registrata dal Brasile è stata inoltre la più bassa tra le grandi economie dell'America Latina. L'inflazione accumulata in Brasile nel 2022 è la seconda più bassa tra le maggiori economie dell'America Latina, più alta della sola Bolivia (1,8 per cento). L'Argentina, maglia nera con inflazione del 66,1 per cento in nove mesi, ha superato anche il Venezuela, che ha registrato un tasso del 60,4 per cento fino ad agosto (ultimo dato disponibile). (segue) (Brb)