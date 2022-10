Brasile: da gennaio a settembre la quarta più bassa inflazione tra i membri del G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2022 è del 3,50 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 17 ottobre, il Brasile potrebbe chiudere il 2022 con un tasso di inflazione del 5,62 per cento. Il miglioramento delle proiezioni è influenzato dal risultato dell'Indice nazionale di inflazione (Ipca), calato a settembre 2022 dello 0,29 per cento su mese. Si tratta del terzo mese consecutivo in deflazione calo per il terzo mese consecutivo, dopo 25 mesi in costante crescita.. (segue) (Brb)