Spagna: via libera a bonus del 40 per cento su elettricità per famiglie a basso reddito

- Il governo spagnolo approvato oggi un nuovo sussidio che consentirà un risparmio del 40 per cento sulla bolletta dell'elettricità per le famiglie e i nuclei con redditi più alti di quelli che finora hanno avuto diritto al sussidio sociale termico o elettrico. In particolare, potranno richiederlo i nuclei familiari con un solo adulto che guadagna 16.800 euro all'anno, fino ai nuclei familiari con due adulti e due minori con un reddito annuo fino a 27.720 euro. "Stiamo creando una tariffa di cui possono beneficiare le classi medie e i lavoratori, che non sono gruppi che finora consideravamo vulnerabili", ha spiegato la ministra della Transizione ecologica Teresa Ribera a proposito del sussidio che cercherà di garantire che il rischio di povertà energetica non si diffonda tra i cittadini con redditi più elevati. Questa misura sarà in vigore fino al dicembre 2023. D'altra parte, il governo ha aumentato l'importo del voucher sociale, in modo che passi dal 60 per cento al 65 per cento nel caso di consumatori vulnerabili e dal 70 per cento all'80 per cento nel caso di quelli considerati gravemente vulnerabili. (Spm)