20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEAvvio ufficiale ai lavori di realizzazione del Parco pubblico di SeiMilano, un nuovo polmone verde di 16 ettari progettato da Michel Desvigne Paysagiste. SOno presenti l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, Regina De Albertis, consigliere delegato Borio Mangiarotti SpA, Giulio Arnoldi, amministratore unico HW Style Srl, l'architetto paesaggista Michel Desvigne e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.Cantiere di SeiMilano, via dei Calchi Taeggi MM 1 fermata Bisceglie (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del progetto “SaniTaxi – Milano: Taxi sanificati da virus e batteri”, frutto della collaborazione tra l'azienda Beghelli e le cooperative milanesi di taxi di Legacoop. Intervengono, tra gli altri: Arianna Censi, assessore alla Mobilità; Mauro Lusetti, Presidente Legacoop; Gian Pietro Beghelli, Presidente Beghelli S.p.A. Emilio Boccalini, vice Presidente Taxiblu 02.4040, Alessandro Casotto, Presidente Radiotaxi 02.8585Palazzo Marino, Sala Brigida, piazza Scala, 2 (ore 11:30)Il Mondo Sanga - in tutte le sue componenti dalla Serie A2 femminile al minibasket, passando per la squadra di Baskin e i progetti scolastici - presenta i suoi 25 anni di attività. Intervengono l’assessore allo sport Martina Riva e il fondatore del Mondo Sanga Franz Pinotti. Prendono parte all'incontro, inoltre, Don Mario Zaninelli, il responsabile del settore minibasket Olimpia Milano Davide Losi, la presidentessa del Centro Studi Grande Milano Daniela Mainini e il dirigente della Casa del Sole - Parco Trotter Francesco Muraro.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 12)REGIONEGli assessori Alessandra Locatelli (famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità) e Stefano Bolognini (Sviluppo città Metropolitana, giovani e comunicazione) partecipano all'appuntamento del Progetto Trame “Le prospettive sulla comunicazione del terzo settore e il dialogo con i giovani”.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10)L'assessore alla formazione e lavoro Melania Rizzoli, interviene al convegno “I giovani al lavoro: analisi dei percorsi professionali dei giovani in uscita dall'università”. Intervengono, tra gli altri, il rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini e il direttore del Nucleo Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) Stato-Regioni, Gianni Bocchieri.Università degli Studi, Aula Magna, via Festa del Perdono, 7) (ore 10)VARIEConferenza Stampa del Gruppo Tecnocasa con la presentazione dei nuovi dati sul mercato immobiliare e creditizio.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61, Sala Bramante (ore 11)Conferenza Stampa per l’apertura di Musa, il Museo universitario delle scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani. Intervengono il rettore dell’Università statale, Elio Franzini e la Professoressa ordinaria di medicina legale e di Antropologia dell’Università degli Studi di Milano, Cristina CattaneoVia Celoria 10, (ore 11:30)Presidio sindacale dei dipendenti Rcsvia Solferino, 28 (ore 11:30)Presentazione dei risultati di CasaDoxa 2022 - 5ª edizione dell'Osservatorio Doxa sugli italiani e la casa organizzato da BVA Doxa e FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (l'Associazione degli agenti immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) eFabbrica di Lampadine, via Pescantina, 8 (ore 14:30) (Rem)