Sahara occidentale: Ramaphosa, il Sudafrica è un "inguaribile sostenitore" della causa saharawi (4)

- Dopo il cambio alla presidenza, il Kenya ha rivisto la sua posizione sul caso: il giorno dopo il suo insediamento e dopo aver accolto a Nairobi il leader del Fronte Polisario Ghali - invitato alla sua cerimonia di investitura - il neo eletto William Ruto ha infatti annunciato la revoca del riconoscimento della Rasd e che intende prendere provvedimenti per chiuderne la rappresentanza a Nairobi, offrendo al contrario il proprio sostegno al programma di autonomia, definito “serio e credibile”, proposto dal Regno del Marocco. La notizia giungeva a seguito di una lettera indirizza dal re Mohammed VI al nuovo presidente keniota e ad un incontro avuto con il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita. Tuttavia, dopo l’annuncio attraverso un comunicato congiunto marocchino-keniota pubblicato sul sito web dell’amministrazione presidenziale del Kenya e su Twitter, il tweet è stato “misteriosamente” cancellato dall’account di Ruto. “Nel rispetto del principio di integrità territoriale e di non interferenza, il Kenya offre il suo pieno sostegno al programma di autonomia serio e credibile proposto dal Regno del Marocco, come soluzione unica basata sull’integrità territoriale del Marocco”, si legge nel testo del comunicato congiunto, rilasciato dopo la visita di Bourita che ha consegnato al presidente un messaggio di congratulazioni da parte del sovrano nordafricano. “Il Kenya sostiene il quadro delle Nazioni Unite come meccanismo esclusivo per ottenere una soluzione politica duratura e permanente alla controversia sulla questione del Sahara”, aggiunge il comunicato. In seguito all’incontro con il ministro nordafricano, Ruto ha inoltre espresso la sua volontà di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, che si sono impegnati a portare le loro relazioni diplomatiche bilaterali al livello di partenariato strategico nei prossimi sei mesi. La Repubblica del Kenya si è inoltre impegnata ad aprire la sua ambasciata a Rabat. (segue) (Res)