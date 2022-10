Ucraina: FI, posizione Berlusconi in linea con Ue e Usa, nessuna ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi rispetto al conflitto ucraino e alle responsabilità russe “è conosciuta da tutti, è in linea con la posizione dell’Europa e degli Stati Uniti, ribadita in più e più occasioni pubbliche”. Lo riferisce Forza Italia in una nota, sottolineando che “non esistono né sono mai esistiti margini di ambiguità”. (Rin)