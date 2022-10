Argentina: Fernandez incontra direttore Aiea, focus su cooperazione nucleare pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è riunito oggi con il direttore generale dell'Organizzazione internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Al centro dei colloqui, si legge in una nota, "i progetti in materia di uso pacifico dell'energia nucleare e le iniziative proposte dal direttore dell'Aiea in materia di cooperazione e mutua assistenza". In questo senso Grossi ha sottolineato che "l'Argentina ha un prestigio che si è guadagnata negli ultimi 60 anni grazie allo sviluppo dell'uso pacifico del nucleare in senso generale". Il presidente Fernandez ha sottolineato da parte sua che "per l'Argentina parlare di nucleare significa parlare di sovranità energetica e tecnologica". In questo senso è stato analizzato l'impegno assunto dal governo argentino per dare "nuovo impulso al programma sul nucleare pacifico con lo sviluppo di un proprio reattore per la produzione di energia elettrica denominato Carem 25". (segue) (Abu)