Lazio: giunta approva piano riqualificazione piccoli Comuni (3)

- I Piccoli Comuni del Lazio con popolazione residente fino a 5.000 abitanti potranno beneficiare delle risorse mediante la partecipazione ad avvisi pubblici e manifestazioni di interesse, oltre che attraverso lo scorrimento di graduatorie nel caso di avvisi coerenti con le linee di intervento del piano, già attivati in questi anni dalla Regione. Il coordinamento degli interventi e l'attuazione del Piano saranno effettuati dal Tavolo Tecnico di coordinamento per i Piccoli Comuni istituito nella medesima delibera e guidato dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale. (Com)