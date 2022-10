Sanità: Ciacciarelli (Lega), carenza medici, sarà impegno prossimo governo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio senza medici ed infermieri. Nel 2022 non è accettabile una situazione del genere. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Come centrodestra ci impegneremo per potenziare e risolvere la penuria di camici bianchi nei nostri ospedali. Da Zingaretti e D'Amato solo annunci spot. Fece discutere la notizia uscita tempo fa, del bando indetto dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma aperto anche ai medici immigrati. La carenza di camici bianchi nel Lazio è sotto gli occhi di tutti - prosegue ancora - Perché non pensare di togliere il numero chiuso dalla facoltà di Medicina delle università? Perché non adeguare, quindi l'accesso a questa facoltà, alle reali esigenze delle corsie? D'Amato ci pensa soltanto ora. È necessaria una programmazione accurata, che tenga conto anche dei pensionamenti dei medici che operano nella nostra Regione. La penuria di camici bianchi si può arginare eliminando il numero chiuso dalle facoltà di Medicina, una scelta che premierebbe merito e capacità, e che tamponerebbe l'emergenza". (Com)