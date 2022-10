Autostrade: Aspi su istruttoria AgCom, agito in trasparenza e senza preclusioni verso altri operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’istruttoria dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AgCom) nei confronti di Autostrade per l’Italia, la Società - in una nota - ritiene opportuno specificare di aver "sempre operato con la massima trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e senza alcuna preclusione all’ingresso di nuovi operatori sul mercato del telepedaggio. La Società ricorda inoltre di essere stata il primo concessionario autostradale a sottoscrivere un contratto con operatore di telepedaggio europeo già nel 2019. Aspi ha messo a disposizione ogni informazione utile sull’argomento, con spirito di collaborazione e di fiducia nei confronti dell’Autorità". (Com)