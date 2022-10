Ucraina: La Russa, nessuna sbandata Berlusconi su Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Sono convinto che oltre alle frasi in libertà, per altro non pubbliche, alla fine non ci sia alcuna sbandata” filo Putin da parte di Silvio Berlusconi. A dirlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)