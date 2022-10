Roma: a picco le immatricolazioni di auto nuove, si gonfia il mercato dell’usato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ogni 100 autovetture nuove “ne sono state vendute” in Italia “240 usate nel mese di agosto, e 203 nei primi otto mesi dell’anno”. Dati resi noti dell’Aci. A Roma, la tendenza all’acquisto della macchina di seconda mano, è confermata a pieno dagli addetti ai lavori ma, soprattutto dai dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile che, nel report mensile delle immatricolazioni di settembre, conta oltre mille auto immatricolate in meno (8.821), rispetto allo stesso mese del 2019 (10.026). Grava, in questo senso, i ritardi delle consegne di auto nuove che fanno propendere gli acquirenti per l’usato, ma che viene pagato a caro prezzo. Una Smart comprata a giugno 2020 e pagata 9mila euro, “oggi, la stessa auto, con due anni di servizio e molti chilometri in più, la si può rivende a 13mila euro” è il paradosso descritto da Francesco di Auto Roma Eur ad “Agenzia Nova”, una delle rivendite plurimarche della capitale e che serve a spiegare cosa sta accadendo, non solo nel mercato delle auto usate, ma anche in quello delle nuove dato che “in questo anno – dice sempre Francesco - abbiamo venduto solamente due auto nuove”. (segue) (Rer)