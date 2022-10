Roma: a picco le immatricolazioni di auto nuove, si gonfia il mercato dell’usato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spiegazione è sempre la stessa, manca “la disponibilità dalle case costruttrici” ed ecco che si arriva ad aspettare un anno per una Dacia ed anche due per una Porsche”. Si cambia concessionaria ma la situazione descritta è sempre la stessa. “Il mercato del nuovo è praticamente fermo perché l’attesa per la consegna della macchina può protrarsi anche fino a 13 mesi”. A dichiararlo è Manolo della rivendita AutoOne sulla Tiburtina a Roma. Ritardi nelle consegne che, “per quanto ne sappiamo noi, dipende dalla mancanza di ricambi di elettronica e, considerando ormai che l’elettronica costituisce l’80 per cento dell’auto, è diventato quindi un fattore importantissimo”. Un problema non nuovo e non legato alla guerra tra Russia e Ucraina tanto che “questi ritardi ci sono sempre stati. Sicuramente c’erano già l’anno scorso”. Quindi, scarseggiando il prodotto nuovo, prende valore quello usato. “I prezzi delle auto usate sono arrivati alle stelle. Sappiamo di macchine molto vecchie vendute a prezzi assurdi”. (segue) (Rer)