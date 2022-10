Roma: a picco le immatricolazioni di auto nuove, si gonfia il mercato dell’usato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per meglio capire porta un esempio. “Una utilitaria del 2015, di cilindrata media 1.200, arriva a costare oltre i 12 mila euro quando con quella cifra si potrebbe e dovrebbe comprare la stessa auto ma del 2018”. Il valore dell’usato che cresce porta anche ad un altro fenomeno, quello della “riduzione delle permute. Qualche tempo fa su 10 contratti di vendita c’erano 7 auto date in permuta; ad oggi sullo stesso numero di vendite, le permute sono ridotte a due”. Una tendenza, quasi inarrestabile che spinge gli acquisti verso il mercato dell’auto di seconda mano, “certificata” dai dati, questi però a livello nazionale, della piattaforma internet AutoScaut24. Nell’ultimo anno gli aumenti “hanno superato il 20 per cento – fanno sapere da AutoScout24 - e in tre anni il costo medio è cresciuto del 33 per cento. I vincoli di stock e una domanda elevata e continua dei consumatori hanno portato a un costante aumento dei prezzi di vendita delle auto usate anche nei primi 7 mesi del 2022. Secondo l'indice dei prezzi di AutoScout24, il valore medio di un’auto usata nel mese di luglio 2022 ha toccato la soglia di circa 21.600 euro, pari a un +21,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno e del +33,6 per cento rispetto a luglio 2019”. (Rer)