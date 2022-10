Piemonte: comincia maratona 'Allontanamento zero', proteste sul contingentamento della discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita oggi la maratona in Consiglio regionale del Piemonte per l'approvazione del discusso provvedimento 'Allontanamento zero' che punta a modificare le modalità di gestione dell'affidamento dei minori. Sono stati numerosi gli interventi in Aula, con maggioranza e opposizione su posizioni opposte. Ad un certo punto, per aggirare l'ostruzionismo, la maggioranza ha optato per il contingentamento della discussione. Una decisione che ha mandato su tutte le furie le opposizioni che hanno denunciato il gesto definendolo "un bavaglio". La discussione proseguirà domani con l'obiettivo di arrivare all'approvazione del provvedimento entro giovedì. (Rpi)