Egitto: tribunale militare riduce pena detentiva per il ricercatore Ismail al Iskandarani

- La Corte d'appello militare dell’Egitto ha ridotto la condanna alla detenzione da dieci a sette anni per il ricercatore Ismail al Iskandarani, detenuto dal novembre 2015. Lo riferisce il sito di informazione “Masrawy”. Il ricercatore egiziano ha lavorato come giornalista freelance e ricercatore specializzato in affari di gruppi islamisti, gruppi emarginati nelle regioni di Nuba e Sinai e gruppi armati. Nel maggio 2018, il tribunale penale militare ha condannato Al Iskandrani in relazione al caso n. 18 del 2018, con diverse accuse, tra cui partecipazione a gruppi terroristici e trasmissione di un segreto della difesa dello Stato attraverso social media. Le autorità dell'aeroporto di Hurghada avevano arrestato Alexandrani nel novembre 2015, mentre era di ritorno dalla capitale tedesca, Berlino, dove aveva partecipato a una conferenza. (Cae)