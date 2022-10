Russia: Paita (Terzo polo), da Berlusconi parole gravissime, preoccupazione per Farnesina a FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni di Berlusconi sono gravissime ed è evidente che non si stesse riferendo al suo diciottesimo compleanno sullo scambio di doni con Putin ma al suo ultimo. Ci vuole grande attenzione su quello che farà adesso il governo: non possiamo muoverci dalle coordinate atlantiste ed europeiste e spostarci dal sostegno al popolo ucraino. Ed è preoccupante che proprio il ministero degli Esteri possa essere espresso da Forza Italia che non sembra essere più la casa dei moderati ed europeisti .Ci aspettiamo che Giorgia Meloni risponda con decisione alle parole di Berlusconi". Lo ha detto la presidente dei senatori di Azione /Iv (Terzo polo), Raffaella Paita a "Metropolis" su Repubblica tv. (Rin)