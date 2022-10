© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tra il presidente della repubblica Sergio Mattarella e l'omologo francese Emmanuel Macron è "buona". Lo rendono note fonti dell'Eliseo, in vista del viaggio in Italia di Macron previsto per il 23 e il 24 ottobre. I due presidenti parleranno di "molti temi di attualità" come ad esempio "l'Europa", ha fatto sapere la presidenza francese. (Frp)