Italia-America Latina: giovedì all'Iila si presenta "Racconti" dell'uruguaiano Morosoli

- Si chiama "Racconti" il ilbro dello scrittore uruguayano Juan José Morosoli, che verrà presentato giovedì 20 ottobre alle 17 presso la sede dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), a Roma. All'incontro, promosso da Iila e Ambasciata dell'Uruguay in Italia, parteciperanno all'incontro Milton Fernández della casa editrice Rayuela Edizioni, curatore e traduttore dell'edizione, e Martha Canfield, Università di Firenze. Juan José Morosoli (Minas, 1899) è uno dei narratori più amati dell'Uruguay, esordì nel 1925 con Balbuceos, una raccolta di poesie, ma fu con i racconti che Morosoli conquistò il cuore dei lettori sudamericani. Alcuni autori, come Eduardo Galeano e Mario Benedetti lo considerano il padre del racconto latinoamericano. Morì nel 1957 lasciando due opere inedite, successivamente pubblicate: Tierra y tiempo (1959) e El viaje hacia el mar (1962). Negli anni Novanta la Fundación "Lolita Rubial" ha istituito in Uruguay alcuni importanti riconoscimenti alla sua memoria. (segue) (Com)