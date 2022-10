Italia-America Latina: giovedì all'Iila si presenta "Racconti" dell'uruguaiano Morosoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Milton Fernández (Minas), curatore e traduttore di Racconti, è scrittore, poeta, drammaturgo e editore. Dal 2011 è anche direttore del Festival della Letteratura di Milano. In italiano ha scritto e pubblicato: Fattebenefratteli (premio Terre di Mezzo), Versi Randagi (primo Premio Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna), Bracadà (Di Salvo Editore), L'argonauta (Rayuela Edizioni), Sapessi, Sebastiano... (Rayuela Edizioni), Per arrivare a sera (Rayuela Edizioni) e per Rayuela Edizioni ha tradotto Racconti "Cuentos". Martha Canfield, professoressa presso l'Università di Firenze è poetessa, saggista, traduttrice e accademica uruguaiana. Negli anni '90 fonda la collana letteraria "Latinoamericana" della casa editrice Le Lettere di Firenze.