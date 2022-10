Roma: polemiche in Aula sull'occupazione del Porto Fluviale, cade il numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche oggi pomeriggio in Assemblea capitolina su una delibera (80/2022) che prevede lo stanziamento di 11 milioni di euro per ristrutturare l'ex direzione dei magazzini del commissariato, complesso immobiliare di Roma Capitale - noto come lo stabile del Porto Fluviale - e oggi occupato a scopo abitativo. Il finanziamento è frutto di un accordo tra il Campidoglio, l'Agenzia del demanio - che ha ceduto il bene - e il ministero della Cultura. La delibera prevede anche uno schema di accordo per la valorizzazione della struttura e dell'area limitrofa, e contempla soluzioni allogiative per le famiglie oggi in occupazione. Sul punto, nel corso della seduta in Aula Giulio Cesare, si è aperto uno scontro tra opposizioni di centrodestra e maggioranza. Tuttavia, dopo diverse ore di seduta, il numero legale - in apertura garantito dalla maggioranza - è caduto e la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha convocato una conferenza dei capigruppo. Al rientro all'appello erano presenti soltanto 14 consiglieri su 48 e pertanto la seduta è stata aggiornata in seconda convocazione a domani, a partire dalle 10:30. (Rer)