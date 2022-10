Firenze: Renzi, assolti miei genitori, ha vinto giustizia, ha perso giustizialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di lotta e dolore i miei genitori sono stati assolti: il fatto non costituisce reato", scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando la sentenza dei giudici della Corte d'appello di Firenze nel processo a carico di Tiziano Renzi, della moglie Laura Bovoli e dell'imprenditore Luigi Dagostino imputati di presunte fatture false. "Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo", aggiunge l'ex premier. (Rin)