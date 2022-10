Difesa: Guerini, Italia vuole continuare ad accompagnare il Niger nel contrasto al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole continuare a fornire un contributo attivo alla sicurezza del Sahel, accompagnando il Niger nel contrasto al terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell'incontro tenuto oggi a Niamey con il presidente Mohamed Bazoum e con l'omologo nigerino Alkassoum Indattou. La visita, riferisce in una nota il ministero della Difesa, è stata l’occasione per un saluto al Continente italiano operativo nel Paese africano, nell’ambito della missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (Misin). Il Sahel, ha detto ancora Guerini, "è un’area di elevata rilevanza strategica, le cui dinamiche si riflettono sull’intero Continente africano e, non di meno, sul Mediterraneo e sull’Europa. Anche per questo, il nostro Paese intende consolidare col Niger una cooperazione bilaterale strutturata, portando avanti il proficuo dialogo avviato anni orsono e tuttora in corso". L’Italia è presente in Niger con la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (Misin), finalizzata a incrementare la capacità di contrasto, da parte delle Autorità nigerine e degli altri Paesi costituenti il G5-Sahel, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza. In questo contesto si inquadra la cessione di due elicotteri ricondizionati dall’Agenzia Industrie Difesa (Aid). (segue) (Com)