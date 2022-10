Difesa: Guerini, Italia vuole continuare ad accompagnare il Niger nel contrasto al terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita in Niger, il ministro Guerini - accompagnato dall'ambasciatrice d'Italia nel Paese, Emilia Gatto, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Cavo Dragone - ha manifestato l’intenzione, da parte italiana, a “continuare questo impegno” volto “ad aiutare i Paesi della regione nella dura lotta che conducono quotidianamente contro la presenza terroristica”. Azione che la Difesa italiana svolge “da tempo, sia nell’ambito delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, sia in ambito bilaterale” e che “potrà essere espansa, in termini di attività, se il Niger lo richiederà”. La giornata si è conclusa con un saluto al personale della missione Misin, comandata dal Generale di Brigata Liberato Amadio. Alle donne e agli uomini della Missione il ministro ha espresso “plauso e massima soddisfazione per il prezioso lavoro svolto a tutela della sicurezza e della stabilità”, complimentandosi per gli importanti risultati raggiunti “grazie agli stretti rapporti di collaborazione che i reparti dell’Esercito, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, che in questi anni si sono avvicendati, sono stati in grado di stringere con i reparti nigerini, nell’ambito delle attività di addestramento”. (Com)