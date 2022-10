Usa: Biden, legalizzazione aborto sarà mia prima richiesta al Congresso dopo vittoria elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di medio termine in programma a novembre “potrebbero essere le più importanti della nostra storia: in gioco ci sono la libertà e il diritto a fare le proprie scelte”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un evento organizzato dal Comitato nazionale dei democratici al teatro Howard, a Washington. Parlando delle limitazioni all’aborto approvate da alcuni Stati, Biden ha affermato che l’unico modo “per fermare queste leggi estremiste è far passare una legge al Congresso per legalizzare l’aborto a livello federale: al momento ci manca qualche voto, e per questo è essenziale che tutti coloro che hanno a cuore i propri diritti si rechino a votare, per nominare più senatori democratici e mantenere il controllo della Camera dei rappresentanti”. Se ciò accadrà, ha continuato, la “prima richiesta che invierò al Congresso sarà per la legalizzazione dell’aborto a livello federale: e se sarà approvata farò in modo di firmarla a gennaio, per ripristinare il diritto di ogni donna a scegliere liberamente cosa fare del proprio corpo”. (Was)