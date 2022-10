Roma: Di Stefano (Udc-FI), consiglieri maggioranza in fuga su delibera Porto Fluviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza del sindaco Roberto Gualtieri "ancora una volta non ha il numero legale per votare una delibera a dir poco scandalosa: si investono 11 milioni di euro per ristrutturare l'ex direzione Magazzini del commissariato a Ostiense, per riconsegnare gli alloggi alle cinquantasei famiglie che occuparono la struttura abusivamente esattamente vent'anni fa". Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, consigliere Udc Forza Italia in Campidoglio, a conclusione della seduta odierna dell'Assemblea capitolina. "Tutto ciò in barba a quei cittadini, senza distinzione tra italiani e stranieri, che sono in graduatoria per una casa popolare e attendono di dare un tetto sacrosanto alle loro famiglie. Molti consiglieri di maggioranza sono fuggiti dall'Aula perché anche loro si vergognano di sanare l'illegalità". (Rer)