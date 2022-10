Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg: Atp Finals: resoconto manifestazioni estive: rassegne musicali, Kappafuturefestival e Todays festivalOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della III Commissione. Odg: proposte delle Associazioni del Commercio per affrontare la crisiOre 11:30, Palazzo Civico, Sala Colonne: l'assessora Foglietta interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 del Bike PrideOre 14:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: Riunione delle Commissioni IV e I. Odg: 1) revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Torino in applicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 luglio 2022, n. 4/r. Regolamento regionale recante: ''nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico). Abrogazione del regolamento regionale 13 aprile 1994, n. 1; 2) stato di salute dei Pronto Soccorso generalisti cittadiniOre 17, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Legalità. Odg: audizione assessora Pentenero in merito ai provvedimenti di propria competenza in ambito di relazione con il sistema carcerarioOre 19:45, Auditorium Rai, via Rossini 15: l'assessore Purchia è presente all'inaugurazione della stagione sinfonica dall'Auditorium Rai. (Rpi)