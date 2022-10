Russia: Fontana, sanzioni possono diventare boomerang, fare attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Europa ha fatto bene a mettere le sanzioni nei confronti della Russia ma dobbiamo fare attenzione perché, se diventano un boomerang, potrebbero essere un problema per noi”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. “Con le controsanzioni della Russia, noi potremmo avere problemi prima di loro, perché siamo meno abituati a soffrire”, ha aggiunto, ricordando che “l’Europa non era preparata a questo”. (Rin)