Milano: Cattaneo, città serrata nelle proprie mura, controlla solo chi viene da fuori

- "Area B ha dietro di sé l'idea di una città serrata nelle proprie mura, che controlla ai varchi tutti quelli che entrano in città, mentre non controlla i milanesi che, vivendo in area B, non dovranno superare i varchi e avranno certo poche possibilità di essere fermati per un controllo". Lo ha l'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, intervenendo in Consiglio regionale su una mozione con a tema proprio le nuove limitazioni previste dall'amministrazione milanese. La Giunta ha quindi dato parere favorevole all'approvazione della mozione perché coerente con quanto già richiesto formalmente al comune di Milano durante i lavori del Tavolo aria. Ovvero in prima battuta la sospensione per questa stagione del provvedimento, poi il riconoscimento di tremila chilometri da poter percorrere in Area B con Move-in e infine un'attivazione sperimentale fino alla fine dell'anno per capire quali fossero i soggetti realmente colpiti da questo provvedimento. Il Comune ha risposto di no a tutte tre le richieste. (segue) (Com)