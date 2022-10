Milano: Cattaneo, città serrata nelle proprie mura, controlla solo chi viene da fuori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che Area B abbia una limitata efficacia in termini di riduzione dell'inquinamento – ha continuato Cattaneo - pressoché irrilevante per le polveri sottili (Pm10) e poco significative per gli ossidi di azoto (Nox)". Durante il lockdown, ad esempio, la riduzione media del traffico del 70 per cento, con punte del 90 per cento, ha portato a una riduzione delle emissioni di polveri sottili del 14 per cento e delle emissioni di Nox del 36 per cento nelle Regioni del Bacino padano. "Inoltre – ha proseguito - se può avere un senso limitare i veicoli più vecchi (un veicolo Euro0 benzina emetteva 2176 mg/km di Nox e un Euro0 diesel ne emetteva 701) non si capisce perché si debbano limitare i veicoli Euro 2 benzina che emettono polveri sottoli attorno ai 25-27 mg/km, pari agli Euro6 e Nox (395 mg/km) inferiori ai veicoli diesel ancora in circolazione. Analogamente, per diesel Euro5 le emissioni di Pm10 sono molto basse, più che dimezzate rispetto agli Euro4 diesel, e le emissioni di Nox sono in linea con quelle degli Euro6 diesel. Dal punto di vista del fattore inquinante, questi dati dimostrano come non sia giustificabile un divieto di accesso in Area B per i diesel Euro 5 e benzina Euro2". "Invece, sono molto significativi – ha detto ancora Cattaneo -i numeri dei veicoli interessati che solo in Lombardia superano il milione. Molti di questi appartengono a persone che si devono recare nel capoluogo lombardo per ragioni di lavoro, studio, salute o necessità". (Com)