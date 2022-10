Firenze: Paita (Terzo polo) su assoluzione genitori Renzi, lotteremo sempre per giustizia giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolti. Una bella notizia che lascia l’amaro in bocca per il fango mediatico di questi anni. Scommetto che non verrà scritta sui giornali che ci hanno fatto titoloni e prime pagine. Ma il tempo è galantuomo. E noi non ci stancheremo dai di lottare per una giustizia giusta". Così su Twitter la presidente dei senatori di Italia viva-Azione (Terzo polo), Raffaella Paita, commenta la sentenza di assoluzione dei genitori di Matteo Renzi, leader di Italia viva. (Rin)