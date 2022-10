Roma: Fermariello-Cicculli (Pd-Sce), contro tratta esseri umani rafforzare misure protezione vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella XVI Giornata europea contro la tratta di esseri umani "siamo al fianco delle associazioni e degli enti antitratta che da anni operano sul campo". Così in una nota Carla Fermariello, presidente della commissione Scuola e diritti dell'infanzia, e Michela Cicculli, presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale. "Siamo soprattutto al fianco delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, che subiscono ancora oggi e in tutto il mondo - anche nel nostro paese - gravissime violazioni dei diritti umani. Bambine, bambini, donne, uomini e persone transgender di tutte le età rese schiave; persone che aspettano risposte e servizi per una fuoriuscita definitiva dalla violenza e dalla povertà. Rafforzare le misure previste a livello nazionale ed europeo, garantendo protezione per le vittime e punizione per i trafficanti, facilitando l'accesso al rilascio dei documenti, come prevedono le leggi in materia, deve essere uno dei nostri obiettivi primari. Gli obiettivi di una amministrazione femminista, vicina ai diritti delle donne e dell'infanzia e al fianco di tutti coloro che, ancora oggi, sono ridotti in schiavitù", concludono. (Com)