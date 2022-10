Camera: Fontana, non sono omofobo, solo strumentalizzazioni. Rispetto scelte altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proprio perché cattolico, non potrei non accettare le scelte delle altre persone, ma in politica si strumentalizza ogni cosa”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha risposto a chi gli chiedeva di replicare alle accuse di omofobia a lui rivolte. “Non ho mai chiesto a una persona le sue scelte sessuali e conosco tante persone che hanno una storia differente dalla mia e le rispetto”, ha aggiunto. (Rin)